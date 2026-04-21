Un nuovo aggiornamento per Dragon Ball: Sparking! Zero porterà 30 nuovi guerrieri nel roster del gioco. L’espansione, annunciata per la prossima estate, promette di aggiungere numerosi personaggi e contenuti. I dettagli ufficiali riguardano l’introduzione di queste nuove unità e le modifiche previste nel gameplay. L’attesa cresce tra i fan che aspettano di scoprire tutte le novità che cambieranno l’esperienza di gioco.

L’universo di Dragon Ball: Sparking! Zero si prepara a una trasformazione radicale con l’arrivo di un’espansione massiccia prevista per la prossima estate. Bandai Namco e Spike Chunsoft hanno infatti svelato i dettagli di Super Limit-Breaking NEO, un pacchetto aggiuntivo a pagamento che punta a ridefinire l’esperienza giocativa grazie all’inserimento di oltre 30 nuovi combattenti e una serie di contenuti inediti. Il progetto mira a dare una risposta diretta alle necessità espresse dalla community fin dal debutto del titolo nel 2024, lavorando su più fronti: la profondità strategica, la narrazione e la personalizzazione. Oltre al vasto roster...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dragon Ball: Sparking! Zero, esplode il roster con 30 nuovi guerrieri

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