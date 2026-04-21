dove vedere inter como e tutto lo sport in tv del 21 aprile 2026

Oggi, 21 aprile 2026, sono in programma diverse trasmissioni sportive in televisione. Tra queste, ci sono la partita di calcio tra Inter e Como, oltre alla seconda tappa del Giro delle Alpi nel ciclismo e le gare dei playoff NBA. Le partite e gli eventi sportivi saranno visibili su vari canali e piattaforme, con orari e dettagli specifici disponibili sui palinsesti televisivi.

Martedì 21 aprile 2026 non sarà una giornata molto ricca di sport in tv, ma gli appassionati di calcio potranno contare non soltanto sulla sfida di Coppa Italia tra Inter e Como, in chiaro su Canale 5 alle 21 in punto dallo stadio San Siro, ma anche sul calcio estero. Le sfide del campionato spagnolo inizieranno alle 19 con Athletic Bilbao-Osasuna e proseguiranno anche in prima serata mentre in diretta dal Regno Unito si potrà seguire il match di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Chelsea. 19 - LaLiga: Athletic Bilbao-Osasuna, DAZN19 - LaLiga: Maiorca-Valencia, DAZN20.30 - Calcio a 5 maschile, Serie A Futsal: Cosenza Futsal-Sala Consilina, Sky Sport Calcio e NOW21 - Coppa Italia: Inter-Como, Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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