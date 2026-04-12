Dove vedere Sinner in finale e Como-Inter | lo sport in tv del 12 aprile

Il 12 aprile si attende una giornata ricca di eventi sportivi trasmessi in televisione. Tra le partite in programma ci sono le finali di alcuni tornei e incontri di campionato che coinvolgono diverse squadre di calcio italiane. La giornata comprende anche partite di calcio di squadre di diverse categorie, con diverse emittenti che trasmettono gli incontri in diretta. Sono previsti inoltre programmi dedicati agli highlights e alle analisi dei match appena conclusi.