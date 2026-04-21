A pochi mesi dall'inizio della stagione calda, due aziende italiane note nel settore alimentare annunciano una collaborazione che coinvolge i loro prodotti più popolari. La partnership tra Sammontana e Plasmon prevede il lancio di una novità destinata a conquistare il pubblico di tutte le età, in vista dell’estate 2026. La notizia arriva dopo il successo di un altro prodotto dedicato ai più giovani, introdotto recentemente sul mercato.

Una novità golosissima è in arrivo con il sopraggiungere della bella stagione: Sammontana e Plasmon si uniscono per una collaborazione destinata a essere amatissima da grandi e piccini in questa primavera estate 2026. Dopo il grande successo dello scorso anno, infatti, torna lo Stecco Gelatomerenda nato dalla partnership fra due dei brand più iconici e popolari tra le famiglie italiane: l’inconfondibile gusto di gelato e biscotto Plasmon, racchiuso tra due fragranti biscotti, è pronto quindi ad addolcire di nuovo le nostre merende estive; sarà presto disponibile nei bar nel formato da 47 grammi e nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata nella confezione da quattro stecchi.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Dopo lo Stecco Gelatomerenda, Plasmon e Sammontana preparano una grande sorpresa per l’estate

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