Donne avvelenate in Molise | i misteri sulla reperibilità della ricina

Le indagini in corso in Molise riguardano casi di donne avvelenate con ricina, un principio attivo molto pericoloso. Le autorità stanno cercando di comprendere come sia stato possibile reperire questa sostanza e quali siano stati i passaggi che hanno portato all’avvelenamento. Le verifiche sono in corso e coinvolgono diversi aspetti legati alla provenienza e alla distribuzione della ricina nel territorio.

Tra risultati attesi e indagini su come si potrebbe essere procurato la ricina il presunto assassino, le indagini degli inquirenti stanno proseguendo. Il caso della madre e della figlia morte a causa di un veleno ingerito si fa sempre più fitto. Al momento, l’accusa di duplice omicidio è contro ignoti Si stringe il cerchio degli inquirenti sullareperibilitàdel veleno che ha portato alla morte della madre e della figlia avvelenate con laricina. Un dettaglio, che potrebbe dare ulteriori indizi agli agenti sul caso delle due donne avvelenate. Un’inchiesta particolarmente complessa sulla quale fare luce si sta rivelando più difficile del previsto.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Donne avvelenate in Molise: i misteri sulla reperibilità della ricina Notizie correlate Leggi anche: Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, il punto di Bassetti: "Ci sono ancora troppi misteri" Mamma e figlia morte avvelenate, spunta l’ipotesi choc sulla ricinaUn caso che sembrava trovare una spiegazione in una tragica fatalità si sta trasformando, con il passare dei giorni, in un giallo sempre più... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mamma e figlia avvelenate in Molise, colpo di scena: l'avvocato del marito rinuncia all'incarico; Morte avvelenate, confermata negatività alla ricina per il papà; Morte avvelenate, sentita di nuovo per oltre 4 ore la cugina di Gianni Di Vita; Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, Gianni Di Vita chiede aiuto all'avvocato: Non esiste nulla. Mamma e figlia avvelenate con la ricina, la svolta poco fa: anche il padre… (1 / 2)Nel piccolo centro del Molise le indagini sulla morte di una donna e della figlia proseguono senza sosta, in un caso che ha progressivamente assunto contorni sempre più complessi. Le due vittime, Anto ... donna.fidelityhouse.eu Donne avvelenate con la ricina a Campobasso: cosa non torna nelle indagini e i nuovi interrogatoriUna nuova giornata di interrogatori in Questura a Campobasso, vengono ascoltati amici e parenti stretti di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, figlia e madre morte dopo Natale probabilmente a causa di ... tg.la7.it Donne avvelenate in Molise, il mistero della ricina e l’ispezione nel vicino istituto agrario x.com La criminologa Roberta Bruzzone ha lanciato una "suggestiva ipotesi" sul caso delle due donne (madre e figlia) morte avvelenate dalla ricina - facebook.com facebook