Dongfeng conquista il Teatro Alcione | un viaggio sensoriale unico

Durante la Design Week 2026, il Teatro Alcione a Milano si è trasformato grazie a un intervento del gruppo automobilistico Dongfeng, che ha portato le proprie innovazioni tecnologiche all’interno dello spazio. La manifestazione ha coinvolto l’allestimento di un percorso sensoriale che ha offerto ai visitatori un’esperienza immersiva, unendo elementi visivi e tattili. L’evento ha rappresentato un momento di presentazione ufficiale per le novità del settore automobilistico.

Il gruppo automobilistico Dongfeng porta la propria visione tecnologica nel cuore di Milano, trasformando il Teatro Alcione in un palcoscenico sensoriale per la Design Week 2026. L’obiettivo è presentare una filosofia di mobilità che superi il concetto tradizionale di veicolo, integrando design, spazio e interazione digitale attraverso un percorso immersivo curato dallo studio CABINAA. Camminando tra le mura del Teatro Alcione, non si ha l’impressione di trovarsi in un classico salone espositivo. La struttura è stata completamente riconfigurata per diventare una macchina scenica capace di dialogare con i visitatori tramite luci e suoni. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dongfeng conquista il Teatro Alcione: un viaggio sensoriale unico Notizie correlate Kia conquista Milano: un viaggio sensoriale nel cuore del designIl marchio coreano Kia approda alla Milano Design Week 2026 con un progetto ambizioso che trasforma la visione estetica in un percorso esperienziale,... Dongfeng a Milano: due auto, un’esperienza sensoriale radicaleLa Milano Design Week 2026 accoglie un ospite d’onore inaspettato ma determinato: Dongfeng, il colosso automobilistico cinese che sta riscrivendo le...