Dl sicurezza il faro del Colle sulla norma per i compensi agli avvocati

Oggi il governo ha approvato una norma nel decreto sicurezza che riguarda i compensi agli avvocati. La decisione si inserisce nel contesto delle misure di legge attualmente in discussione e riguarda specificamente le modalità di retribuzione professionale. Nel frattempo, una delegazione di un partito politico si trova in Albania per incontri ufficiali. La discussione sulla norma si concentra sulle implicazioni legali e amministrative delle nuove disposizioni.

Sulla misura c'è il faro del Quirinale, mentre le forze d'opposizione alzano le barricate. Sulla norma introdotta con la firma di tutti i capigruppo dei partiti della maggioranza in Commissione a palazzo Madama sono emerse la contrarietà di Noi moderati e la perplessità di Forza Italia che, con il capogruppo alla Camera Enrico Costa, ha proposto la soluzione di un ordine del giorno da approvare nell'emiciclo per consentire poi un confronto tra le parti, considerata la contrarietà anche del Consiglio nazionale forense e delle Camere penali. A tenere il filo del dialogo con il Quirinale è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano che si è recato al Colle per un confronto sulla norma.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dl sicurezza, il faro del Colle sulla norma per i compensi agli avvocati Notizie correlate Dl Sicurezza, faro del Colle sulla norma avvocati: Mattarella attende una soluzione all’impasseResta sotto la lente del Quirinale la norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dl sicurezza, il faro del Colle sulla norma per i compensi agli avvocati; Rimpatri e avvocati, il faro del Colle sulla norma del dl Sicurezza: firma a rischio; Tensioni in maggioranza e il faro del Quirinale sul premio per i rimpatri; Dl sicurezza, faro del Qurinale sulla norma rimpatri. Dl sicurezza, norma su avvocati e rimpatri: si studia una soluzioneResta alta l'attenzione - e l'attesa - del Quirinale sull’emendamento contenuto nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volonta ... tg24.sky.it Decreto sicurezza, Mantovano da Mattarella: attenzione del Quirinale su incentivo per gli avvocati che seguono i rimpatriIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica ... msn.com CONTROLLI INTERFORZE A CROTONE: VERIFICHE SU ATTIVITA', STRADE E FILIERA ITTICA Operazione coordinata dalla Questura nell’ambito del piano nazionale e transnazionale: sanzioni, sequestri e centinaia di controlli per rafforzare sicurezza e lega - facebook.com facebook Si chiude con una doppia firma di Mattarella al decreto sicurezza e al decretino correttivo l’ennesima forzatura emergenziale del governo A terra restano i cocci della procedura costituzionale Meloni vince il braccio di ferro con il Colle, che resta in silenzio L’ap x.com