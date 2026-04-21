Dissonanze la giustizia sociale e le sue articolazioni

È stata annunciata la pubblicazione di una nuova rivista online, intitolata «Dissonanze», edita da una casa editrice nota nel settore culturale. La rivista si propone di affrontare il tema della giustizia sociale attraverso articoli e approfondimenti che mirano a ridurre il divario tra l’informazione accurata e la formazione di un’opinione pubblica più critica. La pubblicazione si inserisce in un momento di crescente attenzione verso queste tematiche.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. «Dissonanze», la nuova rivista online edita dalla casa editrice Donzelli, intende colmare il crescente distacco tra l’informazione di qualità e la formazione dell’opinione pubblica critica. Coordinato da Filippo Barbera e Carmine Donzelli, il progetto si propone come un luogo di analisi e una «cassetta degli attrezzi» pensata per alimentare una speranza collettiva e individuare soluzioni pratiche per contrastare l’offensiva autoritaria in corso. I contributi di Guido Alfani, Paola Arrigoni, Demetrio Guzzardi, Enrica Morlicchio ed Elena Granaglia descrivono un quadro in cui l’1% più ricco della popolazione mondiale detiene più ricchezza del restante 99%.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Dissonanze», la giustizia sociale e le sue articolazioni Notizie correlate Scoperto il motivo per cui la psoriasi può colpire anche le articolazioniDa anni i medici cercano di capire perché solo il 20-30% delle persone con psoriasi cutanea sviluppi anche l’artrite psoriasica, una forma... Leggi anche: Il Premio Aramini compie 30 anni. Lo sport e le sue eccellenze. Dai risultati all’impegno sociale Una raccolta di contenuti Si parla di: Nasce Dissonanze, la nuova rivista online di Donzelli. Nasce Dissonanze, la nuova rivista online di DonzelliNasce Dissonanze, la nuova rivista online di Donzelli ad accesso libero e senza pubblicità, che ha scelto come propria prospettiva quella di partire dai margini, invertire lo sguardo per capovolgere ... ansa.it Donzelli lancia 'Dissonanze', nuova rivista online per la riflessione criticaDonzelli Editore lancia Dissonanze, una nuova rivista online gratuita e senza pubblicità, dedicata alla riflessione critica. Il progetto mira a partire dai margini, invertire lo sguardo per indivi ... it.blastingnews.com