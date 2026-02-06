Scoperto il motivo per cui la psoriasi può colpire anche le articolazioni

Da anni i medici cercano di capire perché solo una piccola percentuale di persone con psoriasi cutanea finisca per sviluppare l’artrite psoriasica. Ora, uno studio ha svelato il motivo: ci sono fattori specifici che determinano se la malattia si diffonderà alle articolazioni o meno. La scoperta potrebbe aiutare a prevedere quali pazienti rischiano di più e a intervenire prima, evitando danni più gravi.

Da anni i medici cercano di capire perché solo il 20-30% delle persone con psoriasi cutanea sviluppi anche l’artrite psoriasica, una forma infiammatoria cronica che colpisce le articolazioni e può causare danni permanenti. Alcuni pazienti convivono per tutta la vita con sintomi solo cutanei, mentre altri vanno incontro a una progressiva compromissione articolare difficile da fermare se non diagnosticata in tempo. Ora un gruppo di ricercatori dell’Uniklinikum Erlangen, affiliato alla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, sembra aver risolto questo enigma clinico. Lo studio, pubblicato su Nature Immunology, ha identificato il meccanismo molecolare che permette alla psoriasi di evolvere in artrite psoriasica. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Approfondimenti su Psoriasi Artrite

Ultime notizie su Psoriasi Artrite

