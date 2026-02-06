Scoperto il motivo per cui la psoriasi può colpire anche le articolazioni

Da anni i medici cercano di capire perché solo una piccola percentuale di persone con psoriasi cutanea finisca per sviluppare l’artrite psoriasica. Ora, uno studio ha svelato il motivo: ci sono fattori specifici che determinano se la malattia si diffonderà alle articolazioni o meno. La scoperta potrebbe aiutare a prevedere quali pazienti rischiano di più e a intervenire prima, evitando danni più gravi.

Da anni i medici cercano di capire perché solo il 20-30% delle persone con psoriasi cutanea sviluppi anche l’artrite psoriasica, una forma infiammatoria cronica che colpisce le articolazioni e può causare danni permanenti. Alcuni pazienti convivono per tutta la vita con sintomi solo cutanei, mentre altri vanno incontro a una progressiva compromissione articolare difficile da fermare se non diagnosticata in tempo. Ora un gruppo di ricercatori dell’Uniklinikum Erlangen, affiliato alla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, sembra aver risolto questo enigma clinico. Lo studio, pubblicato su Nature Immunology, ha identificato il meccanismo molecolare che permette alla psoriasi di evolvere in artrite psoriasica. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Scoperto il motivo per cui la psoriasi può colpire anche le articolazioni Approfondimenti su Psoriasi Artrite Il mio gatto mi seguiva costantemente in casa: poi ho scoperto il motivo sorprendente per cui lo fa I running club e le crew sono il motivo per cui continueremo a correre e a fare comunity anche nel 2026 I running club e le crew rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la community del running, creando spazi di incontro e di condivisione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Pergunte ao Dr. | O que é Artrite Psoriásica Ultime notizie su Psoriasi Artrite Argomenti discussi: Bloccano l’adozione dopo aver scoperto il vero motivo per cui una coppia voleva il cane Srd; Medulloblastoma pediatrico: scoperto l’enzima che alimenta la crescita del tumore; Hai scoperto un aumento in bolletta?; Scoperto tir con tachigrafo truccato: falsava i tempi di guida con un telecomando. Varchi inefficaci per le auto rubate. Scoperto il motivoGrazie alle segnalazioni di Consorzio.it, il Centro operativo nazionale ha scoperto che i varchi del Cremasco non segnalavano le auto rubate da 3 mesi. Il problema è stato risolto e il Cen ha ... ilgiorno.it [Sepang Test] BREAKING NEWS: Yamaha torna in pista nel Day 3 dopo lo stop precauzionale di ieri, Day 2. Sembra essere stato scoperto il motivo che ha causato il guasto tecnico alla base della caduta di Quartararo durante il Day 1. Seguiranno aggiorname facebook Sono Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Medicina. Il motivo Hanno scoperto le cellule T regolatrici, dei veri e propri “freni” del sistema immunitario. Scopri di più assidai.it/nobel-medicina… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.