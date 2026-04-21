Dino Giarrusso riceve minacce per le parole sulla nipote di Cuffaro | Stai parlando troppo

Dino Giarrusso ha denunciato di aver ricevuto minacce nelle ultime ore dopo aver commentato pubblicamente la candidatura a sindaca della nipote di un ex presidente della regione. Giarrusso aveva criticato la scelta politica e ha riferito di aver ricevuto messaggi intimidatori. Le autorità stanno indagando sulle minacce, che sono state segnalate come gravi e indirizzate direttamente al parlamentare.