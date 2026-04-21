Stasera, martedì 21 aprile, torna su La7 il talk di approfondimento diMartedì condotto da Giovanni Floris. Tra gli ospiti ci sono Nicola Gratteri e Sergio Rizzo. La trasmissione affronta temi di attualità e analizza notizie di rilievo, offrendo ai telespettatori uno spazio di confronto e informazione. La puntata si inserisce nel palinsesto serale del canale, con un programma che si ripete settimanalmente.

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 21 aprile, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 21 aprile 2026. Al centro della puntata, l’ analisi sul futuro politico di Giorgia Meloni, attualmente nelle mani dell’ex amico Donald Trump. Spazio poi alla guerra in Iran, con un focus sui negoziati per la pace in Pakistan e sulle conseguenze per l’ economia italiana. Attenzione anche ai movimenti interni alla maggioranza, con la Lega che prova a spostare ancora più a destra l’asse della coalizione e Forza Italia divisa tra l’ala conservatrice e quella liberale, mentre i partiti dell’opposizione discutono ancora sulle modalità per arrivare a un programma e a una leadership unitaria in vista delle Politiche del 2027.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - diMartedì, Nicola Gratteri e Sergio Rizzo tra gli ospiti

DI MARTEDì la7 - puntata 4 novembre 2025

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