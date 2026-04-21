Diffuse 200 false copie di Whatsapp utenti indotti a scaricarle Intelligence e spionaggio digitale Meta attacca Sio società di intercettazioni e trojan

È stato scoperto che sono state diffuse circa 200 copie false di WhatsApp, con utenti indotti a scaricarle. L’azienda di tecnologia ha accusato una società di intercettazioni e trojan di essere coinvolta in questa attività di spionaggio digitale. Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini su attività di intelligence e intercettazioni illegali, che ha attirato l’attenzione di diverse istituzioni. Nel frattempo, altre inchieste riguardano anche gruppi legati alla criminalità organizzata.

Non c’è solo l’inchiesta sulla “Squadra Fiore” a turbare i sonni del fondo americano Cvc e di Cassa depositi e prestiti, rispettivamente soci di maggioranza e di minoranza di Zenita, la società che da ottobre 2025 è la capogruppo del nuovo polo italiano dell’ingegneria digitale per difesa, intelligence e AI nella quale sono confluite Maticmind, Recrytera, Sio, Sind, Engine e Page Europa. In questo snodo cruciale tra il mondo dell’industria tecnologica e quello dell’ intelligence la società Sio, che da oltre trent’anni si occupa di intercettazioni telefoniche per le forze dell’ordine, Procure e agenzie di intelligence italiane, sta vivendo ore difficili.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Diffuse 200 false copie di Whatsapp, utenti indotti a scaricarle”. Intelligence e spionaggio digitale, Meta attacca Sio (società di intercettazioni e trojan) Notizie correlate Blackout Meta in Italia: migliaia di utenti bloccati su WhatsAppIl malfunzionamento dei principali servizi digitali di Meta ha colpito duramente la rete italiana nella mattinata di giovedì 9 aprile. Whatsapp, un’azienda di Cantù crea una versione falsa: spiati 200 utentiCantù (Como), 1 aprile 2026 – Un’azienda di Cantù è stata sorpresa dopo aver creato una versione falsa di Whatsapp, spiando così 200 utenti.