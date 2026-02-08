Sassuolo Inter formazioni ufficiali | Chivu ne cambia 9 Grosso con il tridente

Questa sera a Sassuolo l’Inter cambia volto rispetto alla partita di mercoledì contro il Torino. Cristian Chivu decide di rivoluzionare la formazione, inserendo nove nuovi titolari. La squadra nerazzurra si presenta con molte novità, mentre il Sassuolo punta sul tridente di Grosso per cercare di conquistare i tre punti in casa. La partita promette emozioni e tante azioni da seguire da vicino.

Sassuolo Inter formazioni ufficiali. Cristian Chivu rivoluziona l’ Inter rispetto all’undici sceso in campo mercoledì sera a Monza contro il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. Contro il Sassuolo, il tecnico nerazzurro cambia addirittura nove interpreti, scegliendo di tornare in larga parte all’assetto tipo per una sfida importante di campionato. Le uniche conferme rispetto all’ultima uscita sono Henrikh Mkhitaryan in mezzo al campo e Marcus Thuram nel reparto offensivo. Per il resto, Chivu si affida nuovamente ai titolarissimi, a partire da Lautaro Martinez, chiamato a guidare l’attacco e a inseguire un traguardo personale di grande prestigio: il gol numero 171 in maglia Inter, che gli consentirebbe di agganciare Boninsegna al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori della storia nerazzurra.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Questa sera alle 18, si sfidano Sassuolo e Inter con le formazioni ufficiali di Grosso e Chivu.

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Sassuolo, match valido per la ventesima giornata di Serie A 20252026, in programma alle 18:00.

