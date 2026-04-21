Di Marco Pd contro la Regione | I farmaci innovativi oncologici non sono costi a rischio l' accesso alle cure

Il consigliere regionale del Partito Democratico ha espresso il suo disappunto in seguito alla risposta dell’assessore alla Sanità riguardo all’utilizzo dei fondi provenienti dal payback farmaceutico e destinati ai farmaci innovativi per il trattamento dei tumori. Durante un’interpellanza, il rappresentante politico ha sottolineato che i farmaci oncologici innovativi non rappresentano un costo, ma un elemento essenziale per garantire l’accesso alle cure. La questione ha suscitato reazioni nel panorama politico regionale.

Il consigliere regionale Antonio Di Marco (Pd) dice “allibito” per la risposta dell’assessore alla Sanità Nicoletta Verì all’interpellanza con cui chiedeva chiarimenti sull’uso dei fondi derivati dal payback farmaceutico e quelli destinati ai farmaci innovativi. Una risposta, denuncia, troppo.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Farmaci, Cicchetti (Cattolica): "Per accesso innovativi in Francia c'è ok in 80 giorni" Tumore seno, D’Antona (Europa Donna) ‘accesso a farmaci innovativi sia rapido’“Abbiamo messo a punto il manifesto dei bisogni: il primo è avere accesso veloce ai farmaci innovativi perché sono la base per poter portare una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Di Marco (Pd) chiede di estendere a Pescara le coperture sanitarie per i senza fissa dimora; Maielletta, Di Marco (Pd): Strade chiuse e turismo fermo, la Regione chiarisca; Visite mediche e prenotazione unica: la Regione boccia una mozione del Pd, niente obbligo entro giugno; Interpellanza Di Marco su Maielletta. Accessi ancora chiusi, economia ferma. Di Marco (Pd) chiede di estendere a Pescara le coperture sanitarie per i senza fissa dimoraIl consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco interviene in merito alle misure presentate dal ministro Schillaci per sostenere i senzatetto ... ilpescara.it Di Marco (Pd) sulla frana fra Abruzzo e Molise e i collegamenti interrotti: Caos alla stazione di Pescara, servono servizi sostitutiviIl consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco pone alcune riflessioni in merito all'emergenza collegamenti fra Abruzzo e Molise dopo l'ondata di maltempo ... ilpescara.it La polizia sta cercando l’arma del delitto. La vittima è il friulano Marco Cossi, 48 anni - facebook.com facebook Conti Pubblici, l'avvertimento di Marco Buti: “L'Italia ha uno spazio fiscale estremamente delicato, la deroga al patto di Stabilità è un rischio per il Btp". Buti, ex Dg affari monetari a Bruxelles e architetto del Patto di Stabilità Ue, mette in guardia sull'ipotesi "sussi x.com