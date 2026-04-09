In Italia, l'accesso ai farmaci innovativi, in particolare le terapie geniche per malattie rare, richiede tempi molto lunghi. A differenza di altri Paesi, come la Francia, dove l'autorizzazione può essere ottenuta in circa 80 giorni, nel nostro paese i processi sono più articolati e spesso privi di studi comparativi. Questa differenza riguarda soprattutto i farmaci innovativi che non dispongono di termini di confronto con altre soluzioni terapeutiche.

Roma, 09 apr. (Adnkronos Salute) - L'accesso ai farmaci innovativi in Italia "ha tempi di maturazione molto lunghi, soprattutto per terapie geniche, innovative, per malattie rare, dove non c'è un termine di comparazione con altro e arrivano quindi senza studi di comparazione. Se il sistema ha uno schema di accesso precoce, i pazienti possono accedere a terapie che non sono ancora completamente mature, ma altamente promettenti e comunque sicure. Il Paese europeo che ha fatto il migliore passo in questa direzione, lo vediamo dai numeri, è la Francia: con il programma di accesso precoce, in massimo 80 giorni risponde a una domanda di introduzione di un prodotto che ancora non ha ricevuto l'ok dall'Ema. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, Cicchetti (Cattolica): "Per accesso innovativi in Francia c'è ok in 80 giorni"

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