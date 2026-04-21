Dell ECS1250 Core Ultra 7 | 23,97€ per un PC da 4,75 kg?
Un articolo online segnala il prezzo di circa 24 euro per un processore ECS1250 Core Ultra 7 compatibile con un PC del peso di circa 4,75 kg. Nella nota viene specificato che il testo include link di affiliazione e che si può ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per l’acquirente. Nessun’altra informazione o dettaglio aggiuntivo viene fornito in questa introduzione.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il paradosso dell’ECS1250: un PC fisso da 4,75 kg. Analizzando le specifiche tecniche di questo dispositivo, emerge immediatamente una nota che può generare confusione nell’acquirente meno attento. Il modello viene presentato con la dicitura “Slim”, un termine che nel mondo dell’informatica suggerisce solitamente una ricerca di estrema compattezza e leggerezza per minimizzare l’ingombro sulla postazione di lavoro. Tuttavia, incrociando questo dato con le informazioni sul peso, si nota che il Dell ECS1250 pesa 4,75 kg.🔗 Leggi su Ameve.eu
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