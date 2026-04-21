Défilé del cuore a Terni sfila la solidarietà con Un’idea per la vita onlus

A Terni si è svolto il Défilé del cuore organizzato da Un’idea per la vita onlus, attirando un pubblico entusiasta e coinvolto. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno sfilato per sostenere la causa benefica. La manifestazione si è svolta in un clima di festa, con la presenza di volontari e cittadini che hanno condiviso l’obiettivo di sensibilizzare su temi di solidarietà.

Grande emozione ed entusiasmo hanno accolto a Terni il Défilé del cuore di Un’idea per la vita onlus. Sabato 18 aprile, la biblioteca comunale ha infatti ospitato l’evento, contenitore di moda, arte, cultura e solidarietà ideato da Laura Cartocci, presidente della onlus e riproposto a Terni dopo.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate A Terni moda e solidarietà insieme in passerella per il Défilé del cuoreLa moda incontra la solidarietà per il Défilé del cuore che Un’idea per la vita onlus ha organizzato per sabato 18 aprile alle 16 nella biblioteca... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Défilé del cuore, a Terni sfila la solidarietà con Un’idea per la vita onlus; Défilé del cuore, moda e solidarietà per il S. Maria; Moda e solidarietà si incontrano in Bct per il Défilé del cuore; Sfilata Haute Couture 2026 benefica di Stéphane Rolland all’Olympia: la biglietteria è aperta!. Terni, il Défilé del cuore fa centro: fondi per l’acquisto di due poltrone per OncologiaGrande emozione ed entusiasmo hanno accolto a Terni il Défilé del cuore di Un’idea per la vita onlus. Sabato 18 aprile, la Biblioteca comunale ha infatti ospitato l’evento, contenitore di moda, arte, ... corrieredellumbria.it Grande emozione ed entusiasmo hanno accolto a Terni il Défilé del cuore di Un' idea per la vita Onlus. La Biblioteca comunale ha infatti ospitato l’evento, contenitore di moda, arte, cultura e solidarietà ideato da Laura Cartocci, presidente della onlus e ripropo - facebook.com facebook