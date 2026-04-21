Un deficit di 23 milioni di euro, una cifra che può sembrare minima rispetto ai numeri di bilancio di uno Stato, ma che ha causato un blocco nelle operazioni di alcune amministrazioni pubbliche. La somma, piccola in confronto alle entrate complessive, ha generato una serie di ritardi e difficoltà nelle gestioni quotidiane. La situazione evidenzia come anche importi ridotti possano influenzare significativamente il funzionamento delle strutture pubbliche.

Ventitré milioni. È tutto lì, in quella cifra quasi invisibile nei conti dello Stato, che si gioca una partita da miliardi. Secondo quanto appreso in esclusiva dal Giornale, le ultime revisioni Istat (da consegnare entro domani a Eurostat) porterebbero il deficitPil 2025 dell'Italia al 3,05%, che per arrotondamento diventa 3,1%. Tradotto: niente uscita dalla procedura di infrazione. Non quest'anno, almeno. E il paradosso è che a fare la differenza sarebbe uno 0,01% di Pil, poco più di 20 milioni. Per dare un'idea dell'ordine di grandezza, parliamo di cifre che nella macchina pubblica scorrono quasi senza lasciare traccia. È la stessa dimensione dell'ultimo incremento del Fondo per il Cinema e l'Audiovisivo annunciato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, venti milioni aggiuntivi per sostenere le maestranze.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Deficit, Italia bloccata per 23 milioni

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