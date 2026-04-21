Debutti e visioni globali con protagonista Milano

La 64ª edizione del Salone del Mobile.Milano si terrà dal 21 al 26 aprile 2026 presso Fiera Milano Rho. La manifestazione si conferma come uno degli eventi più importanti nel settore del design e dell’arredamento, attirando espositori e visitatori da tutto il mondo. Milano si prepara ad accogliere questa occasione, che rappresenta un punto di riferimento per il settore a livello internazionale.

La 64ª edizione del Salone del Mobile.Milano, in programma dal 21 al 26 aprile 2026 presso Fiera Milano Rho, si presenta con numeri che confermano il suo ruolo di leadership globale nel mondo del progetto. Attesi oltre 1.900 brand provenienti da 32 Paesi, con una quota estera che tocca il 36,6%. La superficie occupata è di oltre 169.000 mq di esposizione netta, con i 16 padiglioni disponibili già completamente sold out. Sono 227 i marchi che segnano un debutto o un ritorno strategico in fiera. Protagoniste EuroCucina (con 106 brand da 17 Paesi) e il Salone Internazionale del Bagno (163 brand da 14 Paesi). Il SaloneSatellite ospita 700 designer under 35 in rappresentanza di 23 Scuole e Università internazionali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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