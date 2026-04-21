Debito Italia | lo spread scende a 73 punti respiro per le imprese

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 aprile 2026, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ridotto a 73 punti base, segnando un lieve miglioramento sui mercati finanziari. Questa diminuzione rappresenta un calo rispetto alle precedenti quotazioni e porta un po’ di respiro alle imprese italiane, che continuano a monitorare con attenzione l’andamento del debito pubblico. La variazione si verifica in un contesto di movimenti più ampi sui mercati europei.

I mercati finanziari mostrano un segnale di lieve miglioramento per il debito pubblico italiano in questa mattinata di martedì 21 aprile 2026, con lo scarto tra i titoli di Stato di Roma e quelli di Berlino che si è ridotto a 73 punti base. Il dato odierno registra un calo rispetto ai 74,1 punti registrati nella giornata precedente, accompagnato da una flessione dei rendimenti dei titoli decennali. Respiro per i titoli del debito italiano. Le dinamiche dei mercati obbligazionari vedono il rendimento del titolo italiano con scadenza a dieci anni scendere al livello del 3,69%, allontanandosi dai valori più elevati registrati poco prima. Parallelamente, i titoli tedeschi mantengono una quota di rendimento ferma al 2,96%.🔗 Leggi su Ameve.eu

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