Debito Italia | lo spread scende a 73 punti respiro per le imprese

Martedì 21 aprile 2026, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ridotto a 73 punti base, segnando un lieve miglioramento sui mercati finanziari. Questa diminuzione rappresenta un calo rispetto alle precedenti quotazioni e porta un po’ di respiro alle imprese italiane, che continuano a monitorare con attenzione l’andamento del debito pubblico. La variazione si verifica in un contesto di movimenti più ampi sui mercati europei.

I mercati finanziari mostrano un segnale di lieve miglioramento per il debito pubblico italiano in questa mattinata di martedì 21 aprile 2026, con lo scarto tra i titoli di Stato di Roma e quelli di Berlino che si è ridotto a 73 punti base. Il dato odierno registra un calo rispetto ai 74,1 punti registrati nella giornata precedente, accompagnato da una flessione dei rendimenti dei titoli decennali. Respiro per i titoli del debito italiano. Le dinamiche dei mercati obbligazionari vedono il rendimento del titolo italiano con scadenza a dieci anni scendere al livello del 3,69%, allontanandosi dai valori più elevati registrati poco prima. Parallelamente, i titoli tedeschi mantengono una quota di rendimento ferma al 2,96%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Debito Italia: lo spread scende a 73 punti, respiro per le imprese Notizie correlate Leggi anche: Lo spread fra Btp e Bund si stringe a 73 punti Spread a 60 punti: Italia piazza 2,5 miliardi, spread ai minimi daLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi scende a 60 punti base, segnando un calo per il secondo giorno consecutivo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Debito pubblico oltre i 3.100 miliardi, a febbraio nuova crescita mentre il fabbisogno resta sotto osservazione; Bankitalia, il debito pubblico è aumentato a 3.139,9 miliardi euro; Banca d’Italia, il macigno del debito sfonda quota 3.100 miliardi. Il Paese frena, la spesa corre; Stati Uniti, Francia e Cina. I cattivi maestri del debito. Debito pubblico, nuovo record a febbraio: sfiorata quota 3.140 miliardi. Ma gli investitori esteri tornano a comprare l’ItaliaSecondo Bankitalia lo stock sale di 27,3 miliardi in un mese, spinto da fabbisogno e riserve del Tesoro. La quota in mano ai non residenti sale al 34,9%, mentre resta stabile il gettito tributario (90 ... milanofinanza.it Allarme BTP: l’Italia rischia la recessione nel 2026 mentre svanisce la fiducia dei mercatiInvestitori internazionali in fuga dal debito italiano. PIL stagnante e spread in rialzo: perché l'Italia è l'economia più pigra del G20? it.benzinga.com Tra crediti svaniti, tagli inevitabili e tribù fiscali intoccabili, l’Italia e la Sicilia più di tutte, scopre che il debito non aspetta e la realtà non si piega ai desideri facebook Alla fine di quest’anno l’Italia diventerà il Paese europeo col debito pubblico più alto di tutti, superando anche la Grecia. Non bastava la pressione fiscale oltre il 43%, no! Giorgia Meloni è riuscita anche in questo capolavoro: siamo diventati i peggiori d’Europa x.com