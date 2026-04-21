De Bruyne pensa all’addio il Napoli osserva | ecco le possibili destinazioni

Kevin De Bruyne starebbe considerando l’ipotesi di lasciare il suo attuale club, con il Napoli che avrebbe mostrato interesse. Il rapporto tra il centrocampista e la squadra partenopea non si è mai sviluppato pienamente, anche a causa di un infortunio che lo ha costretto a restare lontano dal campo per diversi mesi. Attualmente, non ci sono ancora ufficializzazioni, ma le trattative tra le parti sembrano essere in corso.

Il rapporto tra Kevin De Bruyne e il Napoli non è mai davvero sbocciato. La causa principale potrebbe essere l’infortunio che l’ha tenuto fuori per gran parte della stagione. Anche il rapporto con Antonio Conte, però, non sembrerebbe idilliaco. Il belga ha vinto la Supercoppa Italiana, ma non vincerà lo Scudetto. Il prossimo anno potrebbe decidere di non darsi un’altra occasione e di fare un’altra esperienza all’estero. De Bruyne e il Napoli: il rapporto mai sereno con la dirigenza. L’ipotesi di un addio anticipato non è scontata, ma neppure remota. De Bruyne starebbe valutando seriamente la possibilità di chiudere la sua esperienza in Italia dopo una sola stagione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne pensa all’addio, il Napoli osserva: ecco le possibili destinazioni DE BRUYNE torna a NAPOLI e guardate cosa fa! Notizie correlate Lukaku Napoli, frattura ancora aperta: il club pensa già all’addio in estate! Ecco le possibili destinazioniLukaku Napoli, frattura ancora aperta: il club pensa già all’addio in estate! Ecco le possibili destinazioni Gila via dalla Lazio? C’è anche il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: De Bruyne: La sfida al Milan, Napoli, Modric... vi dico tutto. Il calcio italiano in crisi? Forse; Napoli-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; De Bruyne pensa all’addio, il Napoli osserva: ecco le possibili destinazioni; De Bruyne pensa all’addio il Napoli osserva | ecco le possibili destinazioni. De Bruyne avvertito e perdonato, Conte pensa già alla ChampionsIl regolamento interno dello spogliatoio azzurro prevede per casi del genere una sorta di sanzione automatica, che anche nella fattispecie Kevin De Bruyne potrà elegantemente saldare portando a cena ... napoli.repubblica.it Beckham bussa alla porta del Napoli? C'è De Bruyne nel mirinoDavid Beckham potrebbe bussare alla porta del Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato. Il proprietario dell'Inter Miami starebbe pensando di ingaggiare Kevin De Bruyne, che non si è a ... msn.com De Bruyne: “Dobbiamo vincere le partite senza pensare all’Inter” - facebook.com facebook De Bruyne: “Dobbiamo vincere le partite senza pensare all’Inter” x.com