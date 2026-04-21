David di Donatello | gli autori scelgono la sfida sul palco

Le associazioni che rappresentano gli autori cinematografici hanno deciso di partecipare alla cerimonia dei David di Donatello, trasformando la loro presenza in un gesto di protesta politica e professionale. La scelta arriva dopo una decisione di non sottrarsi all’evento, con l’obiettivo di mettere in evidenza alcune questioni del settore durante la manifestazione. La partecipazione è stata comunicata ufficialmente prima dell’appuntamento, senza ulteriori dettagli sui contenuti della protesta.

Le associazioni che rappresentano il mondo degli autori cinematografici hanno deciso di non sottrarsi alla cerimonia dei David di Donatello, preferendo trasformare la partecipazione in uno strumento di pressione politica e professionale. Il vertice tra le principali sigle del settore si è concluso al Teatro Argentina di Roma, dove i rappresentanti di 100Autori, Acmf, Aidac, Air3, Anac e Wgi hanno respinto l’ipotesi di un boicottaggio della serata, una linea che era stata avanzata da altre categorie negli ultimi giorni. La strategia del dialogo istituzionale al Teatro Argentina. Invece di assentarsi, i professionisti del cinema intendono sfruttare ogni momento di massima esposizione mediatica legato ai premi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - David di Donatello: gli autori scelgono la sfida sul palco Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello, sorpresa nel cast: chi ci sarà sul palco David di Donatello: Nino Frassica e la sfida tra Sossai e SorrentinoIl prossimo 6 maggio, gli Studi di Cinecittà a Roma ospiteranno la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, un evento che vedrà una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Boicottare i David di Donatello? Ci penso ma su quel palco si può lanciare un messaggio importante sui lavoratori del cinema in crisi: Matilda De Angelis risponde a Alessandro Gassmann; David di Donatello, la conduzione sarà corale: anche Nino Frassica sul palco; Everyday in Gaza candidato ai David di Donatello: il documentario arriva nelle sale italiane con la rassegna Corto che Passione; MUBI e Premi David di Donatello insieme per il cinema italiano emergente. David di Donatello, a Gianni Amelio il Premio alla CarrieraROMA Il regista e sceneggiatore Gianni Amelio riceverà il Premio alla Carriera nel corso della 71/a edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 6 maggio nell’ambi ... corrieredellacalabria.it David di Donatello, il making of degli effetti di EDI candidati al premioCon la notizia del Premio alla Carriera a Gianni Amelio si inizia a entrare nel vivo dei prossimi David di Donatello 2026, e tra un paio di settimane (il ... ciakmagazine.it Il benvenuto in musica della Scuola Milanese ai David di Donatello per Fuoricinema! Sul palco nell’ordine Giuliano Montaldo, Roberto Andò, Antonio Manetti, Marco Manetti, Piera Detassis, Paolo Mereghetti e Luca Bigazzi. - facebook.com facebook Castellitto all’attacco: “Bisognerebbe demolire la congregazione dei David di Donatello” x.com