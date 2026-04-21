Dante è passato lungo la Bardena e da Galceti

Una grotta situata sul Monteferrato, vicino a Prato, ha suscitato interesse per molti anni. Lo scrittore Curzio Malaparte, nel suo libro “Avventura di un capitano di sventura”, la descrive come una “porta dell’inferno”. Recentemente, si sono diffuse notizie di passaggi di Dante lungo la Bardena e da Galceti, facendo tornare alla ribalta questa località. Nessuna conferma ufficiale ha ancora chiarito eventuali collegamenti tra le diverse descrizioni.

Una grotta sul Monteferrato, vicino a Prato, che ha fatto parlare per molti anni. Lo scrittore Curzio Malaparte, nel suo libro “Avventura di un capitano di sventura“, la descrive come una vera e propria “ porta dell’inferno ”. L’espressione fa un po’ paura, ma al contempo incuriosisce, soprattutto chi ama le storie di avventura e mistero. "La memoria dei pratesi vuole che per la strada di Figline si scenda all’Inferno. Dante è passato di lì, lungo la Bardena: la selva selvaggia è la pineta di Galceti – ha scritto Curzio Malaparte – Alcuni anni or sono un barrocciaio di Coiano, entrò in una cava di marmo verde abbandonata da secoli, proprio sotto la terza gobba del Monferrato, presso Figline, e n’uscì col viso bruciato, mezzo cieco e sordo, ammutolito dallo spavento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Dante è passato lungo la Bardena e da Galceti" Notizie correlate Dante De Paz, le persecuzioni razziali e la fuga da Bologna: “Ricordare ha un valore eterno”Bologna, 27 gennaio 2026 – Al civico 4/d di via Ugo Bassi, la famiglia De Paz vende tessuti da quasi un secolo. Un viaggio ultraterreno guidati da Dante AlighieriLo scorso martedì 3 marzo noi, alunni delle classi seconde della scuola Maria Ausiliatrice di Bibbiano, abbiamo assistito alla mostra "Dante profeta... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dante è passato lungo la Bardena e da Galceti; Via Portone da scoprire. La mia una caccia al tesoro; L'orologio di Sabbia, di Rita Ines Bertoni, mercoledì alle 16.30 in Biblioteca Statale la presentazione del primo romanzo dell'autrice; Leclerc, l'ultima auto scatena i fan: un capolavoro italiano. Da Oristano a Olbia con 150 donazioni di sangue: la lunga storia di solidarietà di Dante MeloniOlbia. Un gesto semplice che, ripetuto nel tempo, può trasformarsi in un grande atto di solidarietà. È la storia di Dante Meloni, 59 ... olbia.it Dante Ferretti: Hollywood non mi chiama più, costo troppo. Mia moglie me la presentò De AndréUna mostra negli spazi del Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro a Roma celebra lo scenografo, vincitore di tre Oscar, che in questa intervista ... repubblica.it H. 22:45 Incontro con #Dante: libertà va cercando Nicola Prebenna x.com Rifugio Dante Livio Bianco - facebook.com facebook