Daniele Rosati al Politecnico | il pianoforte dipinge il cinema

Il pianista Daniele Rosati terrà un concerto giovedì 23 aprile alle 18:30 presso la sede del rettorato del Politecnico di Bari. Durante l'evento, le sue interpretazioni al pianoforte saranno accompagnate dalla proiezione di immagini legate al cinema. La serata mira a unire musica e immagini, creando un’esperienza sensoriale per i partecipanti. L’ingresso è aperto al pubblico interessato a questa fusione artistica.

Il pianista Daniele Rosati trasformerà le note in visioni interiori giovedì 23 aprile alle ore 18,30 presso la sede del rettorato del Politecnico di Bari. L’evento, parte della settima edizione dei Concerti del Politecnico promossi da Poliba-ARCoPu (Associazione Regionale dei Cori Pugliesi), propone un viaggio sensoriale dove il suono sostituisce l’immagine cinematografica. L’estetica del suono come ponte tra tecnologia e percezione. L’appuntamento mira a esplorare come la musica possa agire da personaggio invisibile nel racconto, capace di evocare luoghi e storie attraverso il pianoforte solo. Rosati lavorerà sulla trasformazione di temi celebri della storia del cinema in paesaggi sonori, sfruttando la capacità dell’ascolto di generare immagini mentali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Daniele Rosati al Politecnico: il pianoforte dipinge il cinema Notizie correlate L'Orchestra al pianoforte da Liszt a Stravinsky - Concerto per pianoforte di Giovanni BertolazziScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Ti aspettiamo sabato... Chi è Alessandro Daniele, il figlio di Pino Daniele al centro della battaglia sull’ereditàA più di dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, la sua eredità continua a far discutere. Contenuti di approfondimento Si parla di: Il Cinema ad occhi chiusi, immagini che nascono dal suono: evento al Politecnico di Bari; I concerti del Politecnico: Daniele Rosati si esibisce.