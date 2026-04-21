Sabato pomeriggio, alla Biblioteca Fardelliana, è stato presentato un nuovo saggio scritto da Angelo Piero Cappello. Il libro analizza il rapporto tra il Santo e il poeta, concentrandosi sul legame tra Francesco e Gabriele d’Annunzio. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico interessato a approfondire il tema attraverso l’autore e le sue spiegazioni. La presentazione si è svolta in un clima di attenzione e curiosità.

Sabato pomeriggio, presso la Biblioteca Fardelliana, Angelo Piero Cappello ha presentato il suo nuovo saggio dedicato al legame tra Francesco e Gabriele d’Annunzio. L’incontro, inserito nell’ottava edizione della rassegna TrapanIncontra, ha esplorato come il Vate abbia trasformato il mito del Santo in un apparato scenografico e letterario all’interno del Vittoriale degli Italiani. Il volume di Ianieri Edizioni, intitolato Il Santo e il Poeta. Mito e rito di Francesco in Gabriele d’Annunzio, analizza le convergenze tra due figure apparentemente distanti. Secondo l’autore, che ricopre il ruolo di Direttore Generale della Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, il punto di contatto risiede nella sacralità della parola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’inchiostro al rito: il segreto del legame tra il Santo e il Vate

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