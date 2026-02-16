Schema Ponzi | cos’è come funziona e come riconoscere una delle truffe finanziarie più diffuse

Un schema Ponzi si diffonde perché molte persone credono alle promesse di guadagni facili e veloci, spesso ascoltate da amici o parenti. In questi casi, i soldi di nuovi investitori vengono usati per pagare i rendimenti promessi ai primi. Un esempio concreto si è verificato di recente in una piccola città, dove diversi cittadini hanno investito cifre importanti credendo di ottenere rendimenti garantiti.

Promesse di guadagni elevati, rendimenti costanti e “sicuri”, spesso veicolate da persone fidate come amici, parenti o conoscenti: è così che, ancora oggi, molte truffe finanziarie riescono a colpire migliaia di risparmiatori. Tra le più comuni e pericolose c’è lo Schema Ponzi, uno dei sistemi fraudolenti più noti della storia. Capire come funziona è fondamentale per riconoscerlo ed evitarlo. Come inizia una truffa: la promessa di un investimento facile. Il meccanismo è spesso semplice. Una persona di cui ci fidiamo ci propone un investimento in un nuovo progetto o business, promettendo rendimenti molto elevati – ad esempio un 20% annuo – e apparentemente senza rischi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

Una banca abusiva ha truffato 500 persone in tutta Italia.

Una rete di truffatori ha creato una banca parallela abusiva in tutta Italia, raggirando oltre 500 persone con uno schema Ponzi.

