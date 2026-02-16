Schema Ponzi | cos’è come funziona e come riconoscere una delle truffe finanziarie più diffuse
Un schema Ponzi si diffonde perché molte persone credono alle promesse di guadagni facili e veloci, spesso ascoltate da amici o parenti. In questi casi, i soldi di nuovi investitori vengono usati per pagare i rendimenti promessi ai primi. Un esempio concreto si è verificato di recente in una piccola città, dove diversi cittadini hanno investito cifre importanti credendo di ottenere rendimenti garantiti.
Promesse di guadagni elevati, rendimenti costanti e "sicuri", spesso veicolate da persone fidate come amici, parenti o conoscenti: è così che, ancora oggi, molte truffe finanziarie riescono a colpire migliaia di risparmiatori. Tra le più comuni e pericolose c'è lo Schema Ponzi, uno dei sistemi fraudolenti più noti della storia. Capire come funziona è fondamentale per riconoscerlo ed evitarlo. Come inizia una truffa: la promessa di un investimento facile. Il meccanismo è spesso semplice. Una persona di cui ci fidiamo ci propone un investimento in un nuovo progetto o business, promettendo rendimenti molto elevati – ad esempio un 20% annuo – e apparentemente senza rischi.
