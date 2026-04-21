dalla storia della megattera hope timmy faccio un appello al presidente mattarella

In Italia, al Senato, si sta discutendo il disegno di legge 1552, che riguarda alcune modifiche normative. Nel frattempo, la storia della megattera Hope, anche conosciuta come Timmy, ha attirato l’attenzione di molti. La vicenda di questa balena ha suscitato varie reazioni e ha portato a un appello rivolto al presidente della Repubblica. Questa situazione mette in evidenza come i temi legati alla tutela degli animali continuino a essere al centro del dibattito pubblico.

La diretta di News5Live è seguita da una media di 50.000 persone, che, in tedesco ovviamente, discutono delle procedure di salvataggio, mandano pensieri positivi a HopeTimmy, si redarguiscono l’un l’altro se vengono diffuse false notizie, e occasionalmente intervengono gli autori della diretta, per riportare gli abbonati alla moderazione dei toni. Ogni tanto aprono la chat anche ai non abbonati, e allora ne ho approfittato per mandare i miei saluti dall’Italia, che si sono persi nella folla degli interventi. “Morirà lì, le probabilità che si liberi da sola sono molto scarse”: niente lieto fine per la storia della megattera Timmy Non so come...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La megattera Timmy si allontana a sorpresa dalla costa, ma non è ancora fuori pericolo: si era arenata nel Mar BalticoLa megattera Timmy ha lasciato a sorpresa la costa del Baltico dopo settimane di spiaggiamenti.

Contenuti utili per approfondire

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