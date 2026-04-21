Dalla regione Lombardia fondi al progetto monzese per garantire a tutti cibo salute e istruzione

La regione Lombardia ha stanziato 400.000 euro per sostenere il progetto monzese dedicato a garantire cibo, salute e istruzione a tutti. Di questa somma, 30.000 euro sono destinati alla provincia di Monza e Brianza. I fondi sono stati assegnati nell’ambito dei ‘Patti Territoriali di sostenibilità’, un’iniziativa prevista dalla legge regionale sul clima approvata a luglio 2025.