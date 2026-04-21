Dalla regione Lombardia fondi al progetto monzese per garantire a tutti cibo salute e istruzione
La regione Lombardia ha stanziato 400.000 euro per sostenere il progetto monzese dedicato a garantire cibo, salute e istruzione a tutti. Di questa somma, 30.000 euro sono destinati alla provincia di Monza e Brianza. I fondi sono stati assegnati nell’ambito dei ‘Patti Territoriali di sostenibilità’, un’iniziativa prevista dalla legge regionale sul clima approvata a luglio 2025.
Quattrocentomila euro di cui 30mila per la provincia di Monza e Brianza. Sono i fondi stanziati dalla regione Lombardia per incrementare le risorse destinate ai ‘Patti Territoriali di sostenibilità’, iniziativa che attua la legge regionale sul clima approvata a luglio 2025 ed è volta a dare.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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