Dalla crisi Lehman all’attacco all’Italia Effetto stangata

Dal 2008 in poi, l’Italia ha affrontato un periodo molto difficile, segnato da conseguenze economiche della crisi finanziaria iniziata con il collasso di grandi banche d’affari negli Stati Uniti. La crisi dei mutui subprime ha portato al fallimento di una delle più grandi istituzioni finanziarie e ha provocato una crisi globale che si è ripercossa anche sul nostro paese, causando ripercussioni economiche e finanziarie significative.

Gli anni dal 2008 sono durissimi per l’Italia. La crisi dei mutui inesigibili in America fa saltare grandi banche d’affari come Lehman. In Europa crisi di liquidità, esplosione della bolla immobiliare, aziende in rosso e debito pubblico in espansione. Il governo di Mario Monti, chiamato a sostituire Silvio Berlusconi, fronteggia la speculazione sulla sostenibilità dei titoli di Stato italiani con politiche fiscali draconiane. Intanto, si perderà oltre un milione di posti di lavoro. Falliranno 85mila aziende in pochi anni e i consumi crolleranno insieme ai salari. Il governo deve imporre più tasse, una severa riforma delle pensioni, che lascia nel limbo i prepensionabili, ora senza requisiti, che le aziende licenziano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla crisi Lehman all’attacco all’Italia. Effetto stangata Notizie correlate Crisi in Medio Oriente: l’effetto domino che minaccia l’ItaliaDurante l’ultima puntata del programma Accordi&Disaccordi, condotto da Luca Sommi sul canale Nove, l’analista Alessandro Orsini ha tracciato un... La crisi dello zucchero mette a rischio 200 posti di lavoro in Italia, l’effetto del MercosurL'unico produttore di zucchero in Italia, Coprob-Italia Zuccheri, ha annunciato la sospensione stagionale dell'impianto di Pontelongo, in... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Dalla crisi Lehman all’attacco all’Italia. Effetto stangata; Gli squilibri globali sono ritornati, e anche i soliti sospetti sulla Cina; Deficit, l'Istat fa muro contro l'Italia. Cultura Imprenditoriale. . La crisi del 2008 colpì i mercati con una forza improvvisa e devastante. Il fallimento di Lehman Brothers il 15 settembre innescò una reazione immediata sui mercati. Nelle prime fasi della giornata, il Dow Jones perse centinaia di punti, - facebook.com facebook RT @StefanoVaccara: #Onu nel #Bronx: il Consiglio di Sicurezza torna al @LehmanCollege 80 anni dopo. @antonioguterres e gli ambasciatori de… x.com