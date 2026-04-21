Dopo la chiusura di un’attività commerciale a Ercolano, un imprenditore ha avviato un progetto di turismo lento nella Valle Calore. Il nuovo itinerario si concentra sull’archeologia e la natura, coinvolgendo i visitatori in esperienze più tranquille e autentiche. La trasformazione ha portato alla nascita di un percorso che valorizza i borghi campani e promuove un approccio diverso al turismo.

Dalla chiusura forzata di un’attività commerciale a Ercolano alla creazione di un progetto di turismo lento nel cuore della Val Calore, Luca D’Ambrosio ha trasformato una crisi professionale in una rotta verso la valorizzazione dei borghi campani. Il quarantaseienne, con un passato tra l’archeologia e il settore alberghiero, gestisce oggi AmiCilento, un’iniziativa che unisce escursionismo ambientale, enogastronomia e tecniche di meditazione naturale nei sentieri poco battuti della regione. Dalle macerie della crisi economica al nuovo modello di business territoriale. La traiettoria professionale di D’Ambrosio non è stata lineare, ma segnata da bruschi cambiamenti economici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla crisi al turismo slow: la rinascita tra archeologia e natura

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