Dal ballo popolare al patrimonio Unesco | il Liscio entra nel vivo della candidatura con il primo incontro

Il ballo Liscio, tradizione musicale e coreutica radicata in una comunità, si prepara a diventare patrimonio UNESCO. Dopo aver attraversato diverse generazioni e territori, questa forma di danza popolare si avvicina alla fase conclusiva della candidatura. Un primo incontro ufficiale ha segnato l'avvio di un percorso volto a riconoscere ufficialmente questa espressione culturale come patrimonio immateriale.

Il ballo Liscio, colonna sonora che abbraccia la tradizione di una terra e di una comunità. Un insieme articolato di pratiche musicali, coreutiche e sociali che attraversa territori e generazioni e costruisce legami sociali. Capace, ancora oggi, di rappresentare uno spazio di aggregazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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