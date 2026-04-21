Negli ultimi anni si è sviluppato un nuovo approccio alla gestione dei rifiuti urbani, considerando alcuni residui come risorsa potenziale. In particolare, i fanghi e i residui derivanti dalla manutenzione di sistemi di fognatura, inclusi quelli provenienti da bagni mobili e reti fognarie, sono classificati come rifiuti con codice CER 20. La loro corretta gestione e smaltimento sono soggetti a normative specifiche, che ne regolano il trattamento e lo smaltimento.

Eppure, ciò che accade quando questa rete viene pulita o svuotata resta ancora più nascosto. I fanghi e i residui provenienti dalla manutenzione dei sistemi individuali di fognatura, o bagni mobili, e delle fognature – tecnicamente identificati come rifiuti con codici CER 20.03.04 e 20.03.06 – sono spesso percepiti solo come uno scarto da eliminare, qualcosa da allontanare il più velocemente possibile dagli occhi e dal naso. Oggi, però, questa visione sta cambiando. Con l’avvio del servizio di smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi presso gli impianti di Valmadrera e Calolziocorte, Lario Reti Holding dona centralità a un principio fondamentale: anche ciò che consideriamo un rifiuto può diventare una risorsa, se gestito correttamente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dai rifiuti alla risorsa: il valore nascosto sotto le nostre città

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