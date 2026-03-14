A Parigi, i Socialisti sono al comando da 25 anni con la sindaca Anne Hidalgo, che ha visto calare la sua popolarità negli ultimi tempi. Oggi si svolgono le elezioni amministrative e il risultato è ancora incerto. La città attende con attenzione l'esito del voto, che potrebbe portare a un cambio di amministrazione o a una conferma del precedente governo locale.

La sindaca Anne Hidalgo è molto meno popolare di un tempo ma l'esito del voto di oggi è incerto e molto dipenderà dalle alleanze tra partiti Domenica a Parigi, come in altri 35mila comuni di Francia, c’è il primo turno delle elezioni municipali, considerate un banco di prova in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Da tempo l’elettorato francese si sta spostando sempre più a destra, mentre Parigi è governata da 25 anni dal Partito Socialista, di centrosinistra. La riconferma dei Socialisti nella capitale però non è per nulla scontata. I candidati principali sono sei, cinque dei quali dovrebbero riuscire a prendere più del 10 per cento, il minimo per accedere al secondo turno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Parigi governano da 25 anni i Socialisti: e ora?

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