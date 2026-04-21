Da Parigi a Copenaghen Le macchine da caffè come viaggio sensoriale

De’Longhi, leader globale nella produzione di macchine per caffè, presenta ’The Smallest Coffee Shop at Home’. Il progetto inedito e immersivo, realizzato in collaborazione con il maestro miniaturista Simon Weisse, esplora il confine tra artigianato di precisione e innovazione domestica. All’interno dello spazio di via Palermo, 21, De’Longhi offrirà al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente grazie al pro progetto architettonico in miniatura firmato dall’artista che si articola nella riproduzione di cinque facciate, molto dettagliate, ispirate a luoghi iconici del caffè di cinque città internazionali: Parigi, Tokyo, Milano, Copenaghen e Berlino.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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