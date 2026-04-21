A Curtatone, un cortile di una casa è stato trovato pieno di rifiuti abbandonati, tra cui alcuni pericolosi. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno sequestrato l’area. La discarica si estende su una vasta porzione di terreno vicino all’abitazione. Sono stati recuperati vari materiali di scarto, alcuni dei quali considerati pericolosi per l’ambiente e la salute. Nessuna persona è stata ancora identificata come responsabile dell’abbandono.

Curtatone (Mantova), 21 aprile 2026 – Un grosso accumulo di rifiuti, anche pericolosi, abbandonati vicino a un’abitazione. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Curtatone durante un servizio perlustrativo sul territorio. L’attività rientra nei controlli condivisi definiti in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Mantova, Roberto Bolognesi. I controlli e la scoperta . Durante un servizio perlustrativo inquadrato nei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i militari hanno riscontrato la presenza di rifiuti abbandonati nei pressi di un’abitazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Curtatone, il cortile di una casa trasformato in discarica: trovati anche rifiuti pericolosi. Area sequestrata

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