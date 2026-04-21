Il curriculum criminale di Babu Yallow, l'immigrato coinvolto in attività sospette da mesi nelle città di Pesaro e Cattolica, è stato documentato attraverso numerosi precedenti penali. Nonostante le accuse e le denunce, l’uomo rimane attualmente in libertà. Le autorità continuano a monitorare la sua presenza nel territorio, mentre le forze dell’ordine hanno avviato indagini per chiarire i suoi spostamenti e le eventuali connessioni con altri episodi.

Sullo schermo scorrono le immagini delle sue sfuriate: sfonda una vetrina a calci, getta un bidone contro una parete, vandalizza una strada. E i volti delle sue vittime: negozianti e tabaccai presi di mira, minacciati, aggrediti. Si parla di spinte, colluttazioni, addirittura morsi. E la promessa: “Torno qui con la pistola e mi prendo tutto”. “Tu continui ad aggredire delle persone, non è vero? – gli domanda il giornalista – Non hai aggredito nessuno?”. Yallow tace e così parte la conta: “Una persona qua dentro? Un tabaccaio? Abbiamo un video di te che spacca una vetrina? Quello del video non sei tu, scusami? Hai aggredito una persona qua dentro? O sbaglio? Una ragazza qua dentro? L’hai spinta.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Curriculum criminale impressionante: immigrato sempre libero

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