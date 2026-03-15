Dagli spari nella notte della Vigilia al lungo curriculum criminale | ora è ai domiciliari

Durante la notte della Vigilia di Natale, sono stati esplosi degli spari e nei giorni successivi un uomo di 47 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo, italiano, ha un lungo elenco di imputazioni, circa diciannove, tra cui quella più recente avvenuta proprio durante le festività. L’indagine è condotta dal Procuratore della Repubblica di Bolzano.

Come detto, il caso più eclatante è avvenuto la sera dello scorso 24 dicembre in via Cagliari a Bolzano, dove l’uomo aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco, generando evidentemente del panico in città. Ma non è finita qua. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ritrovamento scioccante nel cassonetto: cinque gattini morti. C'è un indagato Mauro Giacca, l'artigiano che divenne "Il Pres": "Il Trento? Mi fa emozionare come un bambino quando parte per il mare" . 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati E' indagato nell'inchiesta con Cuffaro, l'ex manager Colletti resta ai domiciliari: nella notte ricoverato in gravi condizioniIl Tribunale della Libertà di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari formulata dagli avvocati Massimo Motisi e... Leggi anche: Firenze, sfregio alle vittime delle Foibe: l'ultimo orrore nella notte della Vigilia Tutto quello che riguarda Dagli spari Temi più discussi: Spari a Ostia, 4 colpi di pistola esplosi contro un condominio. Indaga la polizia; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Spari nella notte, quattro colpi di arma da fuoco contro uno studio dentistico; Spari di pistola nella notte: 28enne ?si presenta insanguinato dai vicini. Spari nella notte, quattro colpi di arma da fuoco contro uno studio dentisticoÈ successo a Spongano, in piazza Babile, fra la tarda serata del 6 e le prime ore di sabato 7. I fori sulla porta segnalati da alcuni passanti ai carabinieri che hanno svolto i sopralluoghi. Mistero s ... lecceprima.it Spari nella notte bucano tre vetrine: Vendetta per dissidi coi gestoriNon si è trattato di atti vandalici, ma di gesti mirati ai danni dei tre bar. Una sorta di vendetta, pare legata a dissidi con i gestori. Mentre ancora tra lo stupore, l’indignazione e la solidarietà ... ilgiorno.it Kevin 'Warmachine' Di Napoli ha raccontato a Dossier la sua storia. Dagli spari a Casoria all’ombra dei clan di Ostia, fino ai legami presunti con le curve ultras. L'intervista fiume dalla comunità di recupero facebook