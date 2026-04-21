Crisi Hormuz sale prezzo gas e il governo pensa alle centrali a carbone

La crisi nello Stretto di Hormuz continua a causare tensioni tra Iran e Stati Uniti, con conseguente aumento del prezzo del gas sul mercato internazionale. La sospensione del transito delle navi e i danni alle infrastrutture di gas naturale liquefatto nel vicino Qatar contribuiscono a alimentare l’incertezza. Di fronte a questa situazione, il governo italiano valuta l’utilizzo di centrali a carbone per far fronte alla crescente domanda energetica.

La crisi nello Stretto di Hormuz non si ferma e l'incertezza spinge al rialzo il prezzo del gas. Più tempo passa e più il nervosismo sui mercati aumenta: il doppio blocco iraniano e statunitense sul transito alle navi, i danni ai siti di produzione gnl in Qatar e il livello degli stoccaggi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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