Sovraindebitamento in Italia Lusiella Mastio Osservatorio Finsight | Oggi le coppie sono le più esposte al rischio debiti
L’aumento del sovraindebitamento in Italia è causato dai crescenti costi di vita e dalla difficoltà di gestire più debiti contemporaneamente. Secondo Lusiella Mastio, esperta dell’Osservatorio Finsight, le coppie sono le più esposte a questo rischio, spesso a causa di mutui, prestiti e spese impreviste. La situazione si aggrava con il peso crescente delle rate mensili, che mette sotto pressione molte famiglie. La crisi economica ha reso più vulnerabili le famiglie italiane.
Il fenomeno del sovraindebitamento continua a crescere in Italia e coinvolge sempre più famiglie, andando oltre l’idea tradizionale di difficoltà economica legata esclusivamente a situazioni individuali. A spiegare le dinamiche che stanno emergendo è Lusiella Mastio, intervenuta per analizzare i dati dell’Osservatorio Finsight, che fotografano un cambiamento significativo nel profilo delle persone maggiormente esposte al rischio debitorio. Uno degli aspetti più rilevanti emersi dall’analisi riguarda lo stato civile. Secondo i dati osservati, oltre la metà dei casi di sovraindebitamento riguarda persone sposate o conviventi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
