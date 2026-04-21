Nella giornata di ieri si sono susseguite tensioni tra il governo e il presidente della Repubblica, che ha espresso insoddisfazione con un ordine diretto. Il governo ha successivamente adeguato le proprie decisioni, evitando così uno scontro istituzionale che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. La vicenda si è conclusa con una situazione di equilibrio instabile, mantenuto solo grazie a un intervento improvviso.

Roma. Una giornata iniziata tra le tensioni e finita sul filo di un equilibrio precario, con il rischio concreto di uno scontro istituzionale evitato solo nelle ultime ore. Il faccia a faccia tra Sergio Mattarella e il sottosegretario Alfredo Mantovano ha cambiato il corso degli eventi, imponendo al governo una correzione rapida sul decreto Sicurezza. Nel chiuso dei palazzi, mentre al Senato si diffondevano voci di numeri incerti e tensioni nella maggioranza, il Colle ha fatto pesare il proprio ruolo, mettendo un argine a una norma ritenuta problematica sul piano costituzionale. A far esplodere il clima è stata, in serata, la dichiarazione del sottosegretario Nicola Molteni, che ha escluso modifiche immediate, lasciando intendere che il testo sarebbe andato avanti così com’era.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Così non va!”, Mattarella ordina e il governo si adegua: il retroscena

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