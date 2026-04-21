Negli ultimi mesi in occidente si è notato un incremento di canzoni che affrontano temi sociali e politici. Questo fenomeno si manifesta attraverso testi che criticano le ingiustizie, le decisioni delle istituzioni o le condizioni della società. La musica di protesta torna a essere presente nelle scene musicali, con artisti che scelgono di esprimersi su questioni attuali attraverso le loro composizioni e performance.

? È Streets of Minneapolis, il brano di Bruce Springsteen contro gli abusi dell’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione che Donald Trump ha trasformato in uno strumento di terrore? È l’esibizione del portoricano Bad Bunny nell’intervallo del Super bowl, in cui il pop diventa strumento di celebrazione e di rivendicazione di un’identità autonoma dal colonialismo statunitense? È il concerto degli Strokes al Coachella, nel quale la band newyorchese ha proiettato sui megaschermi messaggi di denuncia sul ruolo della Cia nei rovesciamenti politici in America Latina e sui bombardamenti israeliani e statunitensi in Medio Oriente? Tutte queste cose, probabilmente.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Cos’è oggi la musica di protesta

Perché sono stanco della musica oggi (Sfogo Artistico)

Notizie correlate

Cos’era e cos’è oggi RogoredoCioè il quartiere di Milano di cui si è più parlato nelle ultime settimane, per via delle Olimpiadi ma anche di due fatti di cronaca In questi giorni...

Cos’è il Coro ANFFAS? La musica a Sanremo 2026 parla di inclusione e sensibilizzazioneChi ha detto che la musica sia solo intrattenimento? A volte diventa voce, riscatto, rinascita.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Giornata mondiale dei quanti, cos'è e perché si festeggia il 14 aprile; Giornata del Made in Italy: cos'è, a cosa serve e perché non bisogna sottovalutarla; Cos'è il blocco navale annunciato da Trump su Hormuz (e perché rischia di essere un autogol); Cosa succede ai giovani di oggi e cos'è l'adultità sospesa.

Cos'è successo oggi sui mercati: dalla clamorosa vittoria di Lovaglio in assemblea Mps al crollo in Borsa dei big del lusso Hermès e KeringLe principali notizie che hanno caratterizzato la giornata finanziaria di mercoledì 15 aprile, dalla newsletter quotidiana Le 5 cose da sapere sui mercati oggi ... milanofinanza.it

Cos'è successo oggi sui mercati: dal volo delle Borse al crollo del petrolio con la tregua in IranLe principali notizie che hanno caratterizzato la giornata finanziaria di mercoledì 8 aprile, dalla newsletter quotidiana Le 5 cose da sapere sui mercati oggi ... milanofinanza.it

730: tutto quello che devi sapere, senza stress Cos’è davvero il 730 Quando sarà disponibile il precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate E soprattutto: la tua dichiarazione è in ordine #VediamociChiaro #Tv2000 #21aprile #consiglipratici facebook

Che cos'è il "bindi" e perché Air India (e non solo) lo vuole vietare alle sue hostess x.com