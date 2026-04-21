Corsa a sindaco di Riccione Paolini FdI | Quella di Mignani è un’autocandidatura serve condivisione

Nel panorama politico di Riccione, si intensificano le discussioni in vista delle prossime elezioni comunali. Recentemente, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha commentato pubblicamente sull’autocandidatura di un altro candidato, sottolineando la necessità di un’ampia condivisione all’interno del centrodestra. La discussione si aggiunge a un quadro già ricco di interventi e posizioni diverse, mentre i partiti si preparano a definire le strategie per le urne.

Il dibattito nel centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali a Riccione si arricchisce di una nuova presa di posizione. Dopo l’apertura di Giulio Mignani alla candidatura a sindaco, arriva la replica del coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Stefano Paolini.Paolini sottolinea.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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