Correnti fredde e possibili piogge ma il weekend è salvo | previsto tempo stabile e soleggiato

Una perturbazione di origine settentrionale attraversa la Penisola, portando correnti fredde e possibili piogge. La stessa perturbazione raggiungerà la Sicilia giovedì. Tuttavia, per il fine settimana è previsto un deciso miglioramento del tempo, con condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno generalmente basse a causa delle correnti di aria fredda, ma il cielo sarà sereno nelle prossime giornate.

Correnti di aria più fredda di matrice settentrionale accompagnano una perturbazione che nel suo transito sulla Penisola raggiungerà la Sicilia nella giornata di giovedì. Sulla città di Palermo tempo stabile e soleggiato nella giornata di mercoledì ma con nubi in aumento dalla sera e possibilità.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Correnti fredde e possibili piogge, ma il weekend è salvo: previsto tempo stabile e soleggiatoPrevisioni altalenanti per la settimana 21-26 aprile, con possibili rovesci e temporali tra mercoledì e giovedì. Temperature attese in lieve diminuzione, poi il rialzo tra venerdì e sabato ... palermotoday.it

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La prossima settimana l’Italia potrebbe finire nel mezzo. Da una parte aria calda in risalita dal Nord Africa verso Mediterraneo occidentale e Penisola Iberica. Dall’altra correnti più fredde sull’Europa orientale. Due masse d’aria diverse. Due scenari atmosferici x.com