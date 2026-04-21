Correggio cade sul parquet del Cus e scivola all’8°posto | addio sogni

La Pallacanestro Correggio ha perso l’ultima partita contro il Cus e ora si trova in ottava posizione in classifica. Con questa sconfitta, i sogni di qualificazione ai playoff si sono praticamente dissolti. La squadra giallonera, che aveva iniziato la stagione con obiettivi di rilievo, si è fermata a 26 punti e ora deve fare i conti con la realtà della classifica.

Sogno playoff praticamente svanito per la Pallacanestro Correggio (26). La formazione giallonera cade 75-69 sul campo del Cus (30) e scivola a -4 dall’ottava piazza, occupata proprio dai padroni di casa e dal Magik Parma, nonostante i 18 punti di Pini e i 10 di Saccone; gli ospiti sono avanti di 2 lunghezze all’intervallo, ma subiscono il rientro e il sorpasso degli "universitari", trascinati dai 20 punti di Calzi. Una piccola speranza c’è ancora, visto il vantaggio negli scontri diretti sia col Cus che col Magik, ma 4 lunghezze da recuperare in 2 turni sono una montagna ardua da scalare. Successo casalingo, invece, per il Basket Jolly (40),...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Correggio cade sul parquet del Cus e scivola all’8°posto: addio sogni Notizie correlate Leggi anche: Tragedia, scivola sugli scalini e cade dal monumento: donna muore sul colpo