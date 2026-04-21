Cordoglio per la scomparsa del colonnello Sirico

È morto il colonnello Sirico, una perdita significativa per l’Aeronautica militare e il 4° Stormo. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa. La notizia ha suscitato cordoglio tra i membri della forza armata e le autorità militari, che hanno espresso il loro dolore. La salma sarà sottoposta a funerali ufficiali, secondo le procedure previste.

Un gravissimo lutto ha colpito l’Aeronautica militare e il 4° Stormo per la prematura scomparsa del colonnello Vincenzo Sirico (nella foto), comandante al ’Baccarini’ dal 25 luglio 2024 (subentrando al colonnello Filippo Monti) al marzo 2025, quando le sue condizioni di salute lo costrinsero a lasciare l’incarico. Sirico, anche nella sua pur breve permanenza, si era fatto apprezzare per le doti professionali e umane e tutti lo ricordano con grande stima e affetto. Nato in provincia di Padova nel 1978, si era arruolato frequentando i corsi regolari dell’Accademia Aeronautica dal 1996 al 2001, conseguendo la laurea in Scienze Politiche nell’Università degli studi “Federico II” di Napoli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cordoglio per la scomparsa del colonnello Sirico Notizie correlate Immenso cordoglio per la scomparsa del sindaco Arif NegriniDa Fontana a Salvini, passando da Sertori e Petrella: un’ondata di messaggi accorati da tutta Italia per il primo cittadino di Caspoggio deceduto nel... Cordoglio nella Piana per la scomparsa di Gemma Del CarloCordoglio a Porcari per la scomparsa di Gemma Del Carlo, molto conosciuta sul territorio ma nell’intera Piana per il suo impegno nella FASM,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cordoglio per la scomparsa di Luciano Mariano - Casale Monferrato; Il cordoglio del Sindaco Enzo Lattuca per la scomparsa di Paola Errani; CORDOGLIO DELLA FISDIR PER LA SCOMPARSA DI GIOVANNA RABBIA; Il cordoglio per la scomparsa del Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele. Cordoglio per la scomparsa di Franca Spinola: Una figura di riferimentoLa marchesa si è spenta all’età di 82 anni e tutti la ricordano per il suo impegno come imprenditrice e come donna di cultura ... lanazione.it Cordoglio per la scomparsa del sindaco di Corfinio Romeo ContestabileLa scomparsa del sindaco di Corfinio, Romeo Contestabile, ha suscitato profondo cordoglio nella comunità del paese ... laquilablog.it #NAPOLI, IL #LUTTO - Tanti i messaggi di cordoglio di amici e colleghi, increduli per l’improvvisa scomparsa - facebook.com facebook Profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane autotrasportatore avvenuta stanotte a Caserta. Un dolore che colpisce tutto il mondo dei trasporti. Vicinanza alla famiglia e ai colleghi di UNATRAS che hanno sospeso il fermo nazionale. #Trasporti x.com