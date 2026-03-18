A Porcari, la comunità si stringe intorno alla memoria di Gemma Del Carlo, figura nota per il suo coinvolgimento nella FASM, l’associazione dedicata alla salute mentale. La sua scomparsa ha suscitato sentimenti di tristezza tra i residenti, che ricordano il suo contributo attivo e il rapporto stretto con il territorio. La notizia si è diffusa rapidamente tra i cittadini, lasciando un vuoto nel tessuto locale.

Cordoglio a Porcari per la scomparsa di Gemma Del Carlo, molto conosciuta sul territorio ma nell’intera Piana per il suo impegno nella FASM, l’associazione che si occupa della salute mentale. Ne è stata l’anima, anche a livello regionale, per diversi lustri. Un punto di riferimento in questo settore per tutti. Aveva 81 anni. Della sua scomparsa ne fornisce notizia il sindaco, Leonardo Fornaciari. "Ha in pratica creato lei la FASM nel 1994, assieme al marito Elvino. È stata presidente del coordinamento toscano per la salute mentale dal 2004 al 2023. Quasi due decenni. L’ho conosciuta, è stata una persona che ha dato prova di determinazione e coraggio – aggiunge il primo cittadino, - inventando un progetto straordinario che è diventato il faro, la bussola per chi si occupa di salute mentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cordoglio nella Piana per la scomparsa di Gemma Del Carlo

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