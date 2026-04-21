Coppa Italia | Inter-Como in diretta | le formazioni ufficiali
Oggi si gioca la partita di andata delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Como, allo stadio San Siro. Dopo lo 0-0 ottenuto nella gara di andata a Sinigaglia, le due squadre si sfidano in una sfida decisiva per raggiungere la finale. Le formazioni ufficiali sono state rese note poco prima del calcio d’inizio, e la partita si preannuncia movimentata.
Una partita che cvale la finale di Coppa Italia. In campo a San Siro, dopo lo 0-0 del Sinigaglia, Inter e Como. Appena annunciate le formazioni ufficiali che si sfideranno alle 21 agli ordini dell'arbitro Simone Sozza.Inter (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella.🔗 Leggi su Quicomo.it
INTER COMO in Diretta! Live reaction Coppa Italia [NO Streaming]
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