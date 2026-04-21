Coppa Italia | Inter-Como in diretta | le formazioni ufficiali

Oggi si gioca la partita di andata delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Como, allo stadio San Siro. Dopo lo 0-0 ottenuto nella gara di andata a Sinigaglia, le due squadre si sfidano in una sfida decisiva per raggiungere la finale. Le formazioni ufficiali sono state rese note poco prima del calcio d’inizio, e la partita si preannuncia movimentata.