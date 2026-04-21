Nella provincia di Massa Carrara, una serie di controlli intensificati si sono svolti nelle ultime settimane, con l'impiego di unità speciali di forze dell’ordine. Queste misure sono state adottate in risposta alla tragedia avvenuta in piazza Palma a Massa, portando a un aumento della presenza delle forze di sicurezza sul territorio. La settimana si è conclusa con un rafforzamento delle operazioni di sorveglianza e controllo nelle aree più sensibili.

Massa Carrara, 21 aprile 2026 – Una settimana lunga e complessa, quella che si è appena conclusa. La settimana in cui la provincia di Massa Carrara, a seguito della tragedia di piazza Palma a Massa, ha visto rafforzarsi i cordoni della sicurezza con una serie di misure ad hoc. Imponente lo spiegamento di forze in campo e molte le attività operative condotte da Polizia di Stato e altre forze dell’ordine. Attraverso l’emanazione di specifiche ordinanze del questore, si è attuato un dispositivo di sicurezza capillare per incrementare prevenzione e percezione di sicurezza in aree sensibili del territorio. Le operazioni straordinarie, pianificate per rispondere alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico e contrasto alla microcriminalità, hanno interessato i due centri principali con un calendario mirato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli a Massa Carrara, in campo le unità speciali

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