Confessioni da beauty editor | dalla testa ai piedi

Un’intervista a un’esperta di bellezza rivela come il primo passo per sentirsi più leggeri e rilassati sia prendersi cura dei piedi. Secondo quanto spiegato, alleviare la stanchezza e lo stress che si accumulano nel corpo inizia proprio da questa zona, spesso trascurata. La cura dei piedi rappresenta così il punto di partenza per un percorso di benessere generale, secondo le sue parole.

Ognuna di noi ha di sicuro il suo rituale per risollevarne le sorti. Qui condividiamo quelli delle nostre beauty editor. Sui piedi ci va tutto Seppure ci siano tantissimi prodotti specifici per i piedi, la mia strategia punta alla sostenibilità. Quando ho creme, sieri o oli che smetto di usare sul viso, per un motivo o per un altro, magari perché per il mio lavoro devo provarne tante e non riesco a finire la confezione, uso la rimanenza su piedi e corpo. Quando poi arriva la primavera e devo mostrare di più i piedi inizia la fase delal muta: faccio letteralmente il cambio di pelle di stagione, quella dei piedi. Premesso che pur adorando una...🔗 Leggi su Vanityfair.it

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