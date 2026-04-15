In arrivo uno sciopero Atm a Milano | gli orari di metro bus e tram e le fasce di garanzia
A Milano il 24 aprile è atteso uno sciopero che coinvolge metro, bus e tram, creando disagi per chi si muove in città. Le fasce di garanzia saranno in vigore per alcune ore, ma si prevedono comunque modifiche agli orari abituali. La manifestazione interessa il settore del trasporto pubblico locale e si preannuncia come un giorno di disservizi per i pendolari e i cittadini.
A Milano, quello del 24 aprile, si preanuncia come un venerdì nero per la mobilità a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale. L'agitazione metterà a rischio la regolarità delle linee Atm per otto ore. È stata indetta dal sindacato Confial Trasporti ed è stata confermata ufficialmente.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Sciopero Atm Milano venerdì 27 marzo, coinvolti metro, bus e tram, fasce di garanzia dall'apertura alle 8.45 e dalle 15 alle 18L’agitazione, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avrà una durata complessiva di 24 ore Venerdì 27 marzo si...
Gli orari dei mezzi a Milano a Pasqua e Pasquetta 2026: le modifiche a bus, metro e tram di AtmAtm apporta alcune modifiche agli orari e ai servizi dal 2 al 7 aprile, in vista dell'arrivo di Pasqua, domenica 5 aprile, e Pasquetta, lunedì 6...