In arrivo uno sciopero Atm a Milano | gli orari di metro bus e tram e le fasce di garanzia

A Milano il 24 aprile è atteso uno sciopero che coinvolge metro, bus e tram, creando disagi per chi si muove in città. Le fasce di garanzia saranno in vigore per alcune ore, ma si prevedono comunque modifiche agli orari abituali. La manifestazione interessa il settore del trasporto pubblico locale e si preannuncia come un giorno di disservizi per i pendolari e i cittadini.